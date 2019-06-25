Директор по развитию Яндекс.Маркета и «Беру!» Евгений Щепелин покинул проект


Директор по развитию бизнеса Яндекс.Маркета и «Беру!» Евгений Щепелин объявил о завершении работы в структурах Яндекса. Новое место работы Евгений не раскрыл. Ранее в июне выяснилось, что «Беру!» покинула руководитель по продукту Инна Галиахметова. Она перешла на вновь созданную должность главы по электронной коммерции в «Одноклассниках», соцсети Mail.ru Group, которая строит бизнес с китайцами из Alibaba.

Друзья,

Спасибо Яндекс.Маркет Яндекс и Сбербанк, это было невероятно: интересно, сложно, экосистемно и душевно в конце концов.

Моя команда 🔥🔥🔥!!! — все в надежных руках.

По рабочим вопросам я готов отвечать до конца месяца. — with Upitis Polina at Яндекс.Маркет для бизнеса.

Щепелин работал в Яндексе с 2017, ранее возглавлял фулфилмент компании eSolutions и eTraction. Работал IT директором в логистической Consulate Cargo International, основал курьерскую службу ActiveConnection, занимался созданием фулфилмент-комплекса для Nestle, работал в департаменте международной логистики в представительстве Fedex Aramex и GLS.

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