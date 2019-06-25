Директор по развитию бизнеса Яндекс.Маркета и «Беру!» Евгений Щепелин объявил о завершении работы в структурах Яндекса. Новое место работы Евгений не раскрыл. Ранее в июне выяснилось, что «Беру!» покинула руководитель по продукту Инна Галиахметова. Она перешла на вновь созданную должность главы по электронной коммерции в «Одноклассниках», соцсети Mail.ru Group, которая строит бизнес с китайцами из Alibaba.
Друзья,
Спасибо Яндекс.Маркет Яндекс и Сбербанк, это было невероятно: интересно, сложно, экосистемно и душевно в конце концов.
Моя команда 🔥🔥🔥!!! — все в надежных руках.
По рабочим вопросам я готов отвечать до конца месяца. — with Upitis Polina at Яндекс.Маркет для бизнеса.
Щепелин работал в Яндексе с 2017, ранее возглавлял фулфилмент компании eSolutions и eTraction. Работал IT директором в логистической Consulate Cargo International, основал курьерскую службу ActiveConnection, занимался созданием фулфилмент-комплекса для Nestle, работал в департаменте международной логистики в представительстве Fedex Aramex и GLS.
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Раньше я полагал, что полноценный вход Яндекса в электронную коммерцию будут сопровождаться хантингом и скупкой профессионалов на рынке. По факту все наоборот — Яндекс предоставляет своим сотрудникам площадку для экспериментов, набивания шишек и приобретения опыта, а потом уже их скупают другие игроки рынка.
Яндекс же привык платить ниже рынка зарплаты, потому, что он Яндекс!
А тут еще сбербанк примкнул со своим «Работать в нашем банке — большая честь"
http://lurklurk.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%E2%80%94_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
Также оказалось, что большие деньги не гарантируют успех в екомерсе, а костность гос. компании значительно снижает шансы. Зачем перспективным кадрам болото под названием Беру?
Да по-любому предложили больше зарплату, вот он и ушел. С таким то опытом не пропадет