Гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян рассказал РБК: «У нас есть такой план, я бы даже сказал, что это план, А для компании — через два-три года стать публичной, к тому моменту увеличившись до размеров, достойных хорошего размещения». Срок в 2−3 года определён темпами роста группы: например онлайн-кинотеатр Okko ежегодно удваивает выручку, а медийные активы растут на 20−25% в год. «Если такими же темпами все будет происходить, через три года это будет уже не small cap, а нормальная. Все, что более $500 млн, это имеет смысл».

Стратегией роста занят управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян, она может появиться в сентябре-октябре.

Сейчас структурами Rambler владеет инвестхолдинг A&NN Александра Мамута и Сбербанк, им принадлежат по 46,5% акций Rambler Group, а еще 7% компании Era Capital Екатерины Лапшиной. Сбербанк получил долю после того, как весной 2019 года обязался расплатиться с долгами Rambler. Проблемные долги появились после того, как управляющий акционер Rambler&Co Александр Мамут в 2016-м выкупил половину интернет-холдинга у владельца «Интерроса» Владимира Потанина за $295 миллионов. Что, формально давало оценку в $590 млн за всю компанию, однако Потанин воспользовался опционом и Мамут выкупал бизнес по цене согласованной ещё в 2013-м.

До 2009 интернет-компания Rambler (несколько в другой форме, отличной от сегодняшней) была публичной и торговалась на Лондонской фондовой бирже (LSE), однако контролирующий тогда акционер, «Проф-медиа», приняла решение уйти с LSE.