Холдинг «Газпром-медиа» и провайдер МаксимаТелеком (крупнейшая Wi-Fi сеть в Европе) объединили часть онлайн-инвентаря и рекламные технологии в совместное предприятие «Квант». «Газпром-медиа» получил в СП 51% акций, МаксимаТелеком — 49%, руководить СП будет бывший глава интернет-бизнеса «Максимы» Артем Пуликов, сообщил ComNews.

МаксимаТелеком передает в СП сеть сенсоров (специализированных роутеров), которые способны искать целевую аудиторию в офлайне для проведения рекламных кампаний в digital. К «Кванту» переходит коммерческое подразделение «Максимы» и продажи всей рекламы сети МаксимаТелеком. В общую рекламную сеть будут интегрироваться площадки «Газпром-медиа».

«Весьма вероятно, что изначально целью проекта была не продажа рекламы собственными силами, а охват максимальной аудитории с последующим партнерством с игроком рекламного рынка», — сделал предположение о стратегии МаксимаТелеком аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Потенциально у «Газпром-медиа» появляется уникальный доступ, который укрепляет позиции ГПМ в переговорах с издателями контента и технологическими компаниями.

Следует заметить, что у СП может не возникнуть прямых конкурентов среди международных компаний. Например в Евросоюзе невозможно собирать MAC-адреса для отправки их в системы таргетинга, так как это нарушало бы европейский регламент GDPR по защите данных, поэтому глобальные игроки занимаются сегментом рекламы Online to Offline (O2O) достаточно ограниченно, рассказывал Артём Пуликов весной 2019 изданию AdIndex.

Среди российских проектов, которые занимаются рекламными технологиями на стыке онлайна и офлайна, следует отметить рекламную платформу myTarget, принадлежащую Mail.ru Group. А так же разработки конкурентов из Яндекса и его партнёров.