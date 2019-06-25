Вчерашний обвал части интернета, от которого пострадали Cloudflare, Amazon и Facebook, оказался виной локального американского провайдера и сетевой компании Verizon, пишет The Bell со ссылкой на The Register. То, что простая ошибка привела к подобным последствиям, подчеркивает уязвимость магистрального интернета.

Интернет-провайдер из Пенсильвании DQE Communications некорректно сконфигурировал маршрутизацию. Неверную конфигурацию почему-то принял и передал всему миру владелец шлюза DQE в магистральный интернет — компания Verizon. Трафик, предназначенный для гигантов интернета, пошел через маломощную сеть. Это вызвало каскадные отказы в обслуживании, больше всего от которых пострадали клиенты Cloudflare.