Как выяснил Forbes, более трети выручки в прошлом году компании Qiwi принесли онлайн-букмекеры: компания принимает ставки, получая за них комиссию. Два собеседника, близкие к Qiwi, оценили долю доходов от приема платежей в адрес букмекеров в 35−40% от выручки за 2018 год, или 6,9−7,9 млрд рублей. В компании отдельно чистую выручку по подкатегории букмекеров открывать отказались. Qiwi начал работать с букмекерами в 2016 году, когда Дума разрешила принимать ставки через два Центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), одним из которых и стал Qiwi.