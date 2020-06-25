Россиянам больше нельзя читать о стартапах и венчурных инвестициях на одном из крупнейших тематических ресурсов Crunchbase.com. 22 июня 2020 года попыталось вступить в силу решение о блокировке от 2018 года.

Как узнали в CNews, ФНС захотела заблокировать страницу со списком онлайн-казино, принимающих биткоины. В результате теперь пользователям некоторых провайдеров недоступен весь сайт. Он оказался в теплой компании с другими международными ресурсами американских корней, которые выглядят как СМИ, карьерные порталы, сервисы расшара презентаций и так далее, но россиян от них пришлось защитить. Среди таковых -- LinkedIn, SlideShare.net и Cointelegraph.com -- последний занимает достойное место среди десятков других новостных сайтов о криптовалютах, которые публикуют те же новости, но в России не заблокированы, зато его главред -- Игорь Белкин из старого состава Lenta.ru.

Crunchbase открывается у абонентов большой тройки (но не у всех) и «Дом.ру», а у провайдера редакции roem.ru запрещён. Роскомнадзор сказал CNews, что ресурс уже удалил запретный список и был разблокирован, но частичная недоступность сохраняется.