Владелец сервисов Profi.ru, Zoon, Ruki, компания Eruditor Group Егора Руди и Руслана Зайдуллина, приобрела за 8 млн рублей площадку для подбора онлайн-психотерапевта «Мета» у её создателя Ивана Замесина. Замесин считает, что рыночная цена проекта гораздо выше, но он не может и не хочет заниматься его развитием и продаёт с целью возврата собственных инвестиций. Нуждаясь в инвестициях для развития «Меты» и испытывая трудности с операционным управлением, Замесин пришёл к Eruditor Group, так как знал, что компания «делает стартап про психотерапию».

Мотивов у бизнеса Eruditor Group и у Егора Руди несколько:

1. Егор верит в психотерапию и видит важность делать её проще и понятнее. Егор инвестировал в развитие вертикали психотерапии в Profi.ru, вместе с Женей Зингером [мощным психотерапевтом] и Русланом Зайдуллиным хотят создать новый проект онлайн-психотерапии.

2. У Меты хороший продукт и сильная команда с высокой экспертизой рынка. Eruditor Group покупают в том числе экспертизу. Ребятам удалось найти крутого CEO—это Лена Кирюшина. Лена запускала подписку на Дожде, была диджитал-директором Ведомостей и была управляющим директором Амедиатеки. Я общался с Леной и она мне понравилась. Отзывы, которые я собрал на Лену были оч хорошими. Из отзывов на Лену и из моего общения с Леной у меня сложилось ощущение, что у Лены есть нужные качества—опыт, способность слышать и эмпатия. С Леной в роли CEO у меня есть надежда что команда Меты будет в хороших руках.

Важно что Егор и Руслан видят ценность в том, чтобы Мета развивалась как отдельный продукт, не как часть продукта Profi и это означает относительную автономность команды и принятия решений внутри Меты.

Руслан Зайдуллин рассказал, что в «Профи» «теперь сразу три психотерапевтических продукта»: вышеупомянутый стартап, «Мета», плюс возможность найти соответствующего специалиста на Profi.ru. На «Мете» максимально строгий отбор специалиста, а новый стартап «сфокусируется на онлайн-консультациях, масс-маркете (хотим дешево, но качественно), более глубоком контроле оказания услуги и обучении психотерапевтов — и станет площадкой для экспериментов».