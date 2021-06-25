Владелец сервисов Profi.ru, Zoon, Ruki, компания Eruditor Group Егора Руди и Руслана Зайдуллина, приобрела за 8 млн рублей площадку для подбора онлайн-психотерапевта «Мета» у её создателя Ивана Замесина. Замесин считает, что рыночная цена проекта гораздо выше, но он не может и не хочет заниматься его развитием и продаёт с целью возврата собственных инвестиций. Нуждаясь в инвестициях для развития «Меты» и испытывая трудности с операционным управлением, Замесин пришёл к Eruditor Group, так как знал, что компания «делает стартап про психотерапию».
Мотивов у бизнеса Eruditor Group и у Егора Руди несколько:
1. Егор верит в психотерапию и видит важность делать её проще и понятнее. Егор инвестировал в развитие вертикали психотерапии в Profi.ru, вместе с Женей Зингером [мощным психотерапевтом] и Русланом Зайдуллиным хотят создать новый проект онлайн-психотерапии.
2. У Меты хороший продукт и сильная команда с высокой экспертизой рынка. Eruditor Group покупают в том числе экспертизу.
Ребятам удалось найти крутого CEO—это Лена Кирюшина. Лена запускала подписку на Дожде, была диджитал-директором Ведомостей и была управляющим директором Амедиатеки. Я общался с Леной и она мне понравилась. Отзывы, которые я собрал на Лену были оч хорошими. Из отзывов на Лену и из моего общения с Леной у меня сложилось ощущение, что у Лены есть нужные качества—опыт, способность слышать и эмпатия. С Леной в роли CEO у меня есть надежда что команда Меты будет в хороших руках.
Важно что Егор и Руслан видят ценность в том, чтобы Мета развивалась как отдельный продукт, не как часть продукта Profi и это означает относительную автономность команды и принятия решений внутри Меты.
Руслан Зайдуллин рассказал, что в «Профи» «теперь сразу три психотерапевтических продукта»: вышеупомянутый стартап, «Мета», плюс возможность найти соответствующего специалиста на Profi.ru. На «Мете» максимально строгий отбор специалиста, а новый стартап «сфокусируется на онлайн-консультациях, масс-маркете (хотим дешево, но качественно), более глубоком контроле оказания услуги и обучении психотерапевтов — и станет площадкой для экспериментов».
Как это так — три «конкурирующих» компании у одного акционера? Мы — сторонники эволюционного подхода. Все продукты отличаются текущим фокусом и вектором развития. Рынок психотерапии совсем юн — кратно растет ежегодно и увеличится в сотни раз. Наша задача — ускорить этот (неминуемый) рост. Уже сейчас понятно, что это — не winner takes it all market. B2C и B2B работают по-другому; кто-то хочет просто подбор, а кто-то ожидает, что сервис будет отвечать за качество услуги; кто-то хочет дорого и звездно, кто-то хочет дешево, но качественно. Мы не можем предсказать, что будет через 10 лет, но уверены, что будет многообразно. Поддержка сразу трех команд дает нам больше шансов значимо повлиять на развитие рынка. Все сервисы эволюционируют и найдут свое место — будем наблюдать, какое.
Команды остаются операционно и продуктово независимы.
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