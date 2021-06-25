Яндекс планирует получить лицензию на фармацевтическую деятельность, заняться продажей рецептурных и безрецептурных препаратов, подаст заявку на участие в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств в рамках регуляторной песочницы.

Как рассказал директор GR проектов Максим Агарев, лицензия нужна «Яндексу» по нескольким причинам. «Во-первых, она позволит компании легитимизировать себя в правовом поле фармы. Во-вторых, это даст нам возможность открыть собственные аптеки, из которых мы могли бы доставлять препараты. Не факт, что „Яндекс“ будет этим заниматься, но право такое появится, — рассказал он. — В теории это могли бы быть точки, откуда курьер доставляет лекарства. Этот вариант мы изучаем».

Лекарственные препараты уже продаются на «Маркете» через партнёрские аптеки. В 2020 году фармлицензию получала Яндекс.Лавка и открывала аптеку в Химках. «Но сейчас доставлять лекарства из этой точки не собираются».