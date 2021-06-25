Регулярно блокируемый в России маркетплейс нелекарственных препаратов и косметики договорился с российскими лабораторами, и они рассказывают компании о том, каких витаминов не хватает россиянам. Кроме витаминов, россиянам не хватает понимания того, как правильно употреблять препараты, рассказала директор по развитию iHerb Оксана Богатенко в ходе конференции ЦИПР. Поэтому компания запускает площадку, «которая объединит производителей витаминов и БАД, торговую площадку, рецептуру и врачей, и позволит проверить правильность употребления препаратов и их совместимость между собой».

«В данной схеме пока отсутствует врач — диагност, который даст назначение, но эти проекты мы тоже сейчас разрабатываем, — сказала представитель iHerb. — Мы забрифовали команду разработчиков со всей России на сервис, который бы объединял как производителей, торговую площадку, рецептуру, комплаенс (проверял бы правильность употребления и совместимость препаратов) и врача. Мы получили много интересных идей и я уверена, что одна из них обязательно реализуется».

iHerb периодически блокируют из-за наличия в продаже товаров с запрещёнными в России компонентами. На маркетплейс регулярно жалуются представители российского «Союза производителей БАДов». Тем не менее, iHerb входит в тройку самых популярных мест покупки «товаров для здоровья».