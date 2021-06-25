Регулярно блокируемый в России маркетплейс нелекарственных препаратов и косметики договорился с российскими лабораторами, и они рассказывают компании о том, каких витаминов не хватает россиянам. Кроме витаминов, россиянам не хватает понимания того, как правильно употреблять препараты, рассказала директор по развитию iHerb Оксана Богатенко в ходе конференции ЦИПР. Поэтому компания запускает площадку, «которая объединит производителей витаминов и БАД, торговую площадку, рецептуру и врачей, и позволит проверить правильность употребления препаратов и их совместимость между собой».
«В данной схеме пока отсутствует врач — диагност, который даст назначение, но эти проекты мы тоже сейчас разрабатываем, — сказала представитель iHerb. — Мы забрифовали команду разработчиков со всей России на сервис, который бы объединял как производителей, торговую площадку, рецептуру, комплаенс (проверял бы правильность употребления и совместимость препаратов) и врача. Мы получили много интересных идей и я уверена, что одна из них обязательно реализуется».
iHerb периодически блокируют из-за наличия в продаже товаров с запрещёнными в России компонентами. На маркетплейс регулярно жалуются представители российского «Союза производителей БАДов». Тем не менее, iHerb входит в тройку самых популярных мест покупки «товаров для здоровья».
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Это всё, что нужно знать о капитализме. Мутные конторы, мутные схемозы, мутные согласования, сахарные колёса
и т. п.
Горстки капиталистов объединяются в группы и начинают толкать с умным ****** шрот: колёса, ширяние19 без 15-летнего испытания, химоза бытовая везде, тухлые автомойки, тухлые вёдра, снос стадионов под человейники
и т. п. Просто группа должна быть сговорчивой и обеспеченной, остальное дело техники.
Нет такого бреда, которые невозможно толкнуть в мире капитализма за бабло. При социализме был бы каким-нибудь независимым НИИ бесплатно разработан алгоритм что-где-кому-как, молоко бы давали тем, кто на вредных производствах, личинкам молочная кухня с коровьи молоком, овосчи всем, санатории для витамина D
и т. п. Но при капитализме что в пробирке намешали, то и хавай. Сто басков ставлю через 3 года, всё станет вообще легальным и каждый будет обязан закупить аптечного шрота на не менее n-ой суммы. Как нолог на телевизор у еврорептилоидов.
«научит россиян пользоваться БАДами"
Открыть упаковку, высыпать в мусорку, закрыть упаковку, закрыть мусорку, пошуршать упаковкой, лизнуть.