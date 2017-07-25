Автопроизводитель Jaguar Land Rover и «Яндекс» объявили о начале сотрудничества, в рамках которого навигационные и другие сервисы «Яндекс» будут интегрированы в мультимедийную систему автомобилей Jaguar Land Rover. Первым автомобилем Land Rover с возможностью использования Яндекс.Навигатора и Яндекс.Музыки станет новый Range Rover Velar, который поступит в продажу осенью 2017 года. Похожие партнёрства российская компания уже заключала с Toyota и Honda.

Приложения Яндекса сейчас проходят завершающие этапы тестирования. Они оптимизированы для использования в автомобилях и будут доступны в App Store и Google Play. Условия сотрудничества Jaguar Land Rover и «Яндекс» не раскрывают, сказали «Роем!» в «Яндексе».

В марте этого года российский «Автоваз» и «Яндекс» заключили меморандум о «совместной разработке мультимедийных систем, которые содержат информационно-развлекательные и навигационные сервисы». Российский автоконцерн уточнил, что планирует установку мультимедиа систем с сервисами «Яндекса» на основную часть производимых автомобилей LADA.

Помимо развития навигационного сервиса и такси-сервиса Яндекс.Такси, российская интернет-компания активно работает над созданием своего беспилотного автомобиля. Его прототип был представлен американским журналистам в мае 2017 года.