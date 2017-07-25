Генпрокуратура направила поручение в Интерпол организовать международный розыск экс-гендиректора «Вымпелкома» и члена совета директоров компании «Т Плюс» Михаила Слободина. Об этом сообщил RNS со ссылкой на представителя ведомства. Выяснилось, что поручение было направлено еще 2 февраля. Цель поиска — арест и выдача по всем странам-членам Интерпола.

Летом прошлого года Следственный комитет обвинил Слободина, который возглавлял «Т Плюс» в 2003—2011 годах, гендиректора компании Бориса Вайнзихера и председателя совета директоров и управляющего директора компании «Ренова» Евгения Ольховика в том, что те дали взятку примерно в 800 млн рублей чиновникам Коми. В сентябре в главном офисе «Т Плюс» и холдинге «Ренова» сотрудники ФСБ и СК провели обыск. Вайнзихер и Ольховик были задержаны, и сейчас они находятся под следствием, а Слободин — в международном розыске. Vimpelcom Ltd сообщил, что после этой новости они безотлагательно приняли отставку Слободина.

В марте этого года Слободин ответил на обвинения: «Обвинение основано на очень сильном воображении и крайне широкой интерпретацией обычной коммерческой и корпоративной деятельности. Действующие заявленные мотивы для коррумпирования и те, кто являются главными свидетелями (вернее, свидетелем), не выдерживают никакой критики и не проходят проверку ни фактами, ни логикой, ни здравым смыслом».

Через несколько дней он также высказался о своих отношениях с российской правоохранительной системой и выдвинутых против него в России обвинениях. Он отметил, что не планирует возвращаться в Россию (так как его бы «тут же закрыли в СИЗО», также по словам Слободина) и не надеется на благополучный исход заведенного дела о коррупции.