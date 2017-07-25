Российский разработчик сервиса мобильного эквайринга «Смартфин», владеющий сервисом мобильного эквайринга 2can&ibox, привлёк инвестиции от фондов под управлением Da Vinci Capital. Дополнительно в проект инвестировал также венчурный фонд Inventure Partners, который был одним из первых инвесторов компании. Общая сумма привлеченных средств составила $3 млн.

Инвестиции позволят нашей компании предложить малому и среднему бизнесу новые актуальные продукты, рассматривать возможность сделок M&A, нарастить оборот и долю рынка. В данный момент компания «Смартфин» уже представила рынку новое кассовое решение, соответствующее всем требованиям 54-ФЗ (закона об онлайн-кассах). Часть инвестиций будет направлено на дальнейшее совершенствование данного продукта и продвижение его на рынке. В 2017 году, согласно планам, годовой оборот компании достигнет 70 млрд рублей, — сказал Дмитрий Богдашев, генеральный директор «Смартфин».

Сервис 2can&ibox сформировался в результате слияния принадлежащего «Смартфину» 2can и решения iBox, которое компания приобрела в июне 2015 года у фонда Life.SREDA. У iBox была большая клиентская база в Юго-Восточной Азии, в том числе во Вьетнаме, Индонезии и Тайланде.

Первые инвестиции «Смартфин», привлекла в сентябре 2012 года от фондов InVenture Partners и Almaz Capital. В марте 2014 года в новом раунде инвестиций размером $5 млн участвовали те же инвесторы, а также «Группа ЕСН» Григория Березкина. В конце 2015 года компания привлекла $3 млн для выхода на рынок Вьетнама от Inventure Partners и Almaz Capital.