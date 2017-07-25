«Яндекс» запускает Яндекс.Радар, сервис открытой аналитики для анализа популярности браузеров и поисковых систем в Рунете. Об этом «Роем!» рассказали в компании.

Я.Радар пользуется данными Яндекс.Метрики и работает в России, Беларуси, Казахстане и Турции. В России Яндекс.Метрика является самым популярным счётчиком для сайтов с долей видимого трафика в зоне .ru 78,3%, свидетельствуют данные самой компании (см. график). Независимые данные Ruward тоже свидетельствуют о лидерстве Я.Метрики в Рунете, второе и третье место также занимают LiveInternet и Google Analytics соответственно. По данным отчёта W3Techs, Я.Метрика — вторая по популярности система веб-аналитики в мире.

Руководитель Яндекс.Метрики Виктор Тарнавский заявляется в пресс-релизе, что компания руководствовалась принципами «точности и непредвзятости» и что «цель проекта — создать инструмент, отображающий весь рынок интернет-сервисов и технологий в России и других странах». Однако это, очевидно, не единственная цель компании.

Долгое время единственным сервисом, который так или иначе показывал данные по всему Рунету, был LiveInternet. Его данные по поисковой доле использовал «Яндекс» при подготовке IPO, они же регулярно фигурируют в финансовых отчётах компании. Сейчас доля поиска «Яндекса» в России по этим данным уверенно пробивает исторические минимумы и не планирует останавливаться. При этом в «Яндексе» падение признают, но каждый раз списывают на технические изменения счётчика LiveInternet — например, что статистика стала учитывать запросы из поискового приложения Google. (Фактически, это можно трактовать так, что статистика LI становится точнее и показывает, что в действительности положение «Яндекса» ещё хуже, чем можно было подумать по старым данным.) Поэтому запуск Я.Радара за три дня до публикации полугодового финансового отчёта компании можно считать удачным совпадением.