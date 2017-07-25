Онлайн-кинотеатры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой отменить норму, которая обязывает компании приобретать прокатные удостоверения, так как это требование нанесет «непоправимый ущерб». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо представителей кинопрокатной отрасли. Сотрудник пресс-службы Министерства культуры заявил изданию, что письмо будет рассмотрено и к их мнению прислушаются.

В феврале этого года Минкульт опубликовал разъяснения к постановлению правительства об обязанности компаний для показа фильмов и сериалов в интернете получать прокатные удостоверения, которое вступило в силу 1 января 2017 года. Согласно документу, легальные видео-сервисы без прокатного удостоверения нарушают законодательство.

По мнению Минкульта, получать удостоверения необходимо для борьбы с нелегальным распространением фильмов в Рунете. Однако, как заявили представители кинопрокатной отрасли в письме, на практике эта норма дает пиратским сайтам преимущества. Удостоверения должны получать только сайты, осуществляющие показ фильмов, а торренты, которые дают доступ к контенту только после его загрузки на устройство, не касаются поправок.

В письме также говорится, что предложенная норма накладывает на компании «непосильное финансовое обременение». Так, есть вероятность, что к концу 2017 года легальные онлайн-кинотеатры могут вообще отказаться от покупки нового контента.

Представители кинопрокатной отрасли рассказали изданию, что Минкульт не внес поправок и по неизвестной им причине не запрашивал ни у одной компании прокатного удостоверения. Сотрудник министерства культуры сообщил, что в настоящее время вносить поправки они не планируют.

В начале этого года Минкультуры и Фонд кино оценивали стоимость удостоверений в России и заключили, что старой цены недостаточно для поддержки отечественного кинематографа, поэтому ее можно поднять больше чем в 1000 раз — с 3500 рублей до 5 млн рублей за каждую единицу контента. У Министерства культуры есть право отказаться от выдачи удостоверения на фильм — например, если оно хочет поддержать в прокате другую картину.