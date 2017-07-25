«Амедиа ТВ» Леонарда Блаватника и Александра Акопова заключила расширенную сделку с HBO. Соглашение дает компании эксклюзивные права почти на весь контент американской компании в России с июля 2017 года. Также с августа каналы Amedia Premium, Amedia Hit и онлайн-сервис «Амедиатека» будут работать под совместным с HBO брендом.

В 2013 году «Амедиа ТВ» получила эксклюзив на первый показ сериалов HBO, в том числе «Игры престолов» на платном ТВ и онлайн в один день с их выходом в США. Сейчас у ряда телеканалов действует соглашение на непремьерный показ некоторых сериалов HBO, в том числе «Банши», «Больница Никербокер» или «Игры престолов». С июля никаких сделок с HBO в России не будет.

Ключевым продуктом HBO является также популярный в России сериал «Игра престолов». В прошлом году 6 сезон сериала по данным Nielsen привлекал 10,6 млн зрителей в неделю, что делало его более успешным с точки зрения соотношения затраченных средств на привлечение одного зрителя, чем последний фильм из франшизы «Звездные войны», сериал «Теория большого взрыва» и трансляцию финала соревнований по американскому футболу «Суперкубок», самую дорогую телепередачу в мире.

В текущем году первую серию «Игры престолов» посмотрело 8,1 млн человек, что на 10% больше, чем число зрителей последней серии 6 сезона. Вместе с тем, по информации американских СМИ, HBO существенно увеличило гонорары актеров на фоне растущей популярности сериала, так что пока не ясно, насколько успешным новый сезон окажется с точки зрения соотношения затрат и привлеченной аудитории.