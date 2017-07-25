Сервис заказа такси Gett запускает службу доставки Gett Delivery в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре и в городах Великобритании и Израиля. Об этом «Роем!» рассказали представители компании. Ранее сервис назвался Gett Курьер и работал только в Москве, Тель-Авиве и Лондоне. Сервис планируют масштабировать. В будущем компания также хочет запустить услугу доставки покупок из интернет-магазинов.

В новых городах первые три месяца работы Gett Delivery (до 1 октября) будут доступны специальные тарифы. В Санкт-Петербурге — 199 рублей за 10 км, далее — 15 рублей за км. Краснодаре — 189 рублей за 10 км, далее — 12 рублей за км, в Новосибирске — 189 рублей за 10 км, далее — 10 рублей за км, в Казани — 179 рублей за 10 км, далее — 8 рублей за км.

Сервис доставки Gett начал работать примерно год назад, сегодня в Москве через него совершается порядка 20 000 заказов. Объем рынка услуг доставки в России составляет более 50 млрд рублей в год, по оценке J’son & Partners.

В начале осени 2016 года в Gett рассказывали, что компания собирается инвестировать в развитие на российском рынке около $100 млн за полтора года. В основном, инвестиции хотели направить на маркетинг, рекламу на телевидении, радио и в интернете, а также на развитие новых направлений бизнеса.