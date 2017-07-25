Предоставляющий услуги веб-аналитики и анализа данных сервис SimilarWeb привлек $47 млн от фондов Viola Growth, Saban Ventures и CE Ventures. Об этом сообщает издание VentureBeat. Полученные средства пойдут на международную экспансию. Компания планирует расширить свои команды в Тель-Авиве, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и Токио, а также открыть офисы в других странах и запустить новые сервисы.