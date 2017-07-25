Основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Space X и Tesla Илон Маск заочно обменялись упреками по поводу отношения к искусственному интеллекту. В прошлое воскресенье Цуерберг в ходе live-трансляции в своем Facebook прокомментировал позицию Маска, который считает ИИ «основной опасностью» для человечества и требует строгого контроля над развитием этого направления в технологиях.

Цукерберг назвал позицию Маска «достаточно безответственной».

Любая технология может быть использована как во благо, так и во зло. Но люди, которые борются за то, чтобы замедлить развитие индустрии ИИ, выступают при этом против создания более безопасных машин или против того, чтобы врачи быстрее и точнее ставили диагноз, — сказал Цукерберг.

Маск заочно ответил ему в Twitter, написав, что Цукерберг недостаточно разбирается в предмете.

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017

Заочная полемика между двумя богатейшими людьми Кремниевой долины впервые перешла на личности, но большая часть американских бизнесменов имеющих отношение к ИТ достаточно давно примкнули к одному из двух лагерей — противников и защитников ИИ.

Помимо Маска, который еще в 2014 году выступая на конференции в Массачуссетском технологическом университете завил, что ИИ является «крупнейшей угрозой существованию человечества», об угрозах, которые искусственный интеллект несет человечеству, предупреждали многие предприниматели и ученые от физика Стивена Хокинга до сооснователя Google Ларри Пейджа.

Среди единомышленников Маска наиболее заметными являются сооснователь PayPal Питер Тиль, глава Y Combinator Сэм Альтман, создатель Microsoft Билл Гейтс и другие. Мак вместе с Альтманом являются основными инвесторами созданной в 2015 году некоммерческой организации Open AI, в которую планируется вложить до миллиарда долларов и которая в том числе должна следить за тем, чтобы разработки в области ИИ шли правильным курсом и не нанесли вреда человечеству.