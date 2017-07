Основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Space X и Tesla Илон Маск заочно обменялись упреками по поводу отношения к искусственному интеллекту. В прошлое воскресенье Цуерберг в ходе live-трансляции в своем Facebook прокомментировал позицию Маска, который считает ИИ «основной опасностью» для человечества и требует строгого контроля над развитием этого направления в технологиях.

Цукерберг назвал позицию Маска «достаточно безответственной».

Маск заочно ответил ему в Twitter, написав, что Цукерберг недостаточно разбирается в предмете.

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017