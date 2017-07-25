Исполнительный директор по медиа группы компаний Rambler&Co и бывший главный редактор издания Lenta.ru Алексей Гореславский станет заместителем главы управления общественных проектов администрации президента, курирующим интернет. Управление общественных проектов АП возглавляет Сергей Новиков, соратник первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Полномочия по курированию российских СМИ в Кремле поделены между двумя первыми замами главы администрации президента Сергеем Кириенко и Алексеем Громовым. За Громовым закреплены все традиционные СМИ. Интернет-издания и соцсети курирует Кириенко.

В конце июня этого года Гореславский вошел в состав «Экспертной комиссии по вопросам признания информации запрещенной к распространению на территории РФ», созданной Роскомнадзором. В марте 2014 года Гореславкий возглавил Lenta.ru после того, как Александр Мамут уволил прошлого редактора Галину Тимченко, предположительно из-за недовольства Кремля политикой издания.