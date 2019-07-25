В середине июля, на фоне не удовлетворившей собственников отчётности, Netflix пообещал им усиленное развитие на рынках с низким ARPU, менее $5 (~315 руб.) в месяц. К середине 2019 сервис перестал расти в США и впервые потерял подписчиков, а за пределами Штатов скорость роста существенно упала. Сам видеосервис называл причиной относительного замедления — рост цен на подписки. Первым проектом «бюджетной» серии стала подписка для индийского рынка. За $3 подписчик может подключить одно устройство, смартфон или планшет. Контент доступен исключительно в SD качестве (480p).