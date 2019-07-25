Mail.ru Group и Сбербанк объявили о партнёрстве и намерении осенью 2019 запустить «лидирующего игрока в сфере доставки услуг до двери потребителя» — в контур возможной сделки войдут «Ситимобил» и Delivery Club, СП получит до 64 млрд руб. инвестиций. Таким образом госбанк создаёт уже третье знаковое партнёрство в онлайне, после проектов с Яндексом и инвестиций в Рамблер.

Mail.ru Gruop вносит в СП: 100% доставки из ресторанов Delivery Club; 22,69% сервиса заказа такси « Ситимобил»; миноритарные доли MRG в похожих компаниях ( например в Instamart); 7,7 млрд руб. и до 5,1 млрд руб. за 12 последующих месяцев , в случае выполнения проектом ряда целевых показателей.

Ситимобил»; миноритарные доли MRG в похожих компаниях например в Instamart); 7,7 млрд руб. и до 5,1 млрд руб. за 12 последующих месяцев в случае выполнения проектом ряда целевых показателей. Сбербанк вносит в СП 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд руб., за 12 последующих месяцев может быть внесено еще 13 млрд руб., если Delivery Club и «Ситимобил» достигнут заданных целей.

У MRG и Сбербанка будут равные доли в предприятии. Партнёры ждут, что Delivery Club сможет расширить число городов присутствия, а «Ситимобил», кроме региональной экспансии, усилит позиции на столичном рынке. Через несколько лет у СП есть потенциал выхода на IPO, считают сооснователи.

Следует заметить, что вышеупомянутый Foodplex на 30% контролируется Rambler Group Александра Мамута. Последний интернет-холдинг стал партнёром Сбербанка в апреле 2019 года. За 46,5% интернет-компании госбанк выделил структурам Rambler 11 млрд рублей на развитие.

Есть ряд СП у Сбербанка и с третей главной интернет-компанией России — с Яндексом. Это привычные Янекекс.Деньги и появившийся в 2018 году e-commerce проект «Беру!» на базе Яндекс.Маркета. Накануне гендиректор Яндекс.Маркета Максим Гришаков рассказал Forbes о ситуации в совместном со Сбербанком e-commerce проекте — партнёры довольны друг другом, KPI выполняются, и прокомментировал партнёрство Сбера и «Рамблера» (о партнёрстве с Mail.ru ещё не было известно).

— Могут ли Яндекс.Маркету и «Беру!» быть полезны сервисы «Рамблера»?

— У компании «Рамблер» большой портфель сервисов. Уверен, что с кем-то из них у нас могут быть прекрасные партнерские отношения.

Как и для СП Mail.ru Gruop и Сбербанка, СП с «Яндексом» предполагает выход на IPO в перспективе ближайших 4−5 лет.