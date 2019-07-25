Отдел по вопросам миграции управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы признал ООО Яндекс.Еда (СП Яндекс.Такси, где 61% принадлежит Яндекс и 38% — Uber) виновным в незаконном использовании труда мигрантов, следует из определения Арбитражного суда Москвы от 19 июля. Яндекс возможно будет оспаривать решение и пока прокомментировал его для «Коммерсанта» самыми общими словами:

Наша базовая позиция по этому делу в целом — Яндекс.Еда является информационным сервисом, у нас нет рабочих отношений с курьерами. Они работают с нашими партнерами, которые оказывают услуги по доставке еды нашим пользователям.

«Наличие фирменной униформы, получение заказов с помощью фирменных приложений, сумки с фирменным логотипом, а также показания самих иностранных работников в совокупности могут свидетельствовать о фактически сложившихся именно трудовых отношениях», — делает оговорку партнер Law & Commerce Offer Антон Алексеев.

16 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге умер 21-летний Артык Орозалиев, курьер «Еды», предположительно от перенагрузки от длинных рабочих смен. Гендиректор «Еды» Максим Фирсов рассказывал после трагедии, что сервис рассматривает «варианты технологических решений», чтобы курьеры «не брали много длинных смен». Иными словами, весной Яндекс предпочёл знать людей в униформе Яндекс.Еды, а не перевешивать всю ответственность за них на партнёров.