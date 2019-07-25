Google получил патент на поисковую технологию для детей, не умеющих читать. В новой системе используются визуальные подсказки и речь, а в ответ выдаются медиаматериалы. Интересно, что поисковик может «провести» ребёнка по поисковому патерну, активными наводящими вопросами: «какое у тебя любимое животное?». Критики корпорации считают, что подобные технологии могут поднять зависимость детей от гаджетов (и Google).

«Ъ»: 80% российских детей от 4 до 6 лет сидят в интернете → Roem.ru