Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис прокомментировал анонсированный запуск совместного предприятия банка и Mail.ru Group по развитию сервисов такси и доставки еды. Аналогичные бизнесы есть у Яндекса. Сбербанк в них не участвует, однако сотрудничает с поисковиком в рамках многомиллиардных СП Яндекс.Деньги и Яндекс.Маркет/"Беру!".

Наши соглашения с «Яндексом» предусматривают, что обе компании имеют право развивать такие бизнесы, как такси, доставка еды из ресторанов… «Яндекс» это очень успешно делает. В этой связи мы фактически тоже начинаем быть участниками этого бизнеса, и никакой конфликтности по отношению к нашему с «Яндексом» совместному бизнесу в области, например, электронной коммерции мы здесь не видим, — передал слова Хасиса RNS. Я уверен, что наши совместные бизнесы с «Яндексом» будут развиваться и дальше. (…) Наше партнерство с Mail.Ru Group, хотя многие пытаются на этом спекулировать (…) никак не мешает нашему сотрудничеству с «Яндексом», и оба эти бизнеса будут успешно развиваться.

Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса» просто похвал родную компанию:

Конкуренция — двигатель бизнеса. Мы уверены, что наш фокус на качество сервиса и технологии позволит нам сохранить лидирующие позиции на рынках. Мы привыкли работать в условиях конкуренции с глобальными и локальными игроками.

Накануне гендиректор Яндекс.Маркета Максим Гришаков прокомментировал Forbes партнёрство Сбера и «Рамблера» (о партнёрстве с Mail.ru ещё не было известно):

— Могут ли Яндекс.Маркету и «Беру!» быть полезны сервисы «Рамблера»?

— У компании «Рамблер» большой портфель сервисов. Уверен, что с кем-то из них у нас могут быть прекрасные партнерские отношения.

Интересно, что «Рамблер», на чьё спасение Сбербанк выделил до 11 млн. рублей весной 2019 года в обмен почти на половину бизнеса, вошёл в контур анонсированной сегодня сделки Сбербанка и Mail.ru Group. Сбербанк вносит в СП проект Foodplex, который на 30% контролируется Rambler Group Александра Мамута.