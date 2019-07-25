Магазин СП Яндекса и Сбербанка «Беру!» предложил продавцам автоматически снижать цены, если их предложение оказывается дороже, чем у соседних продавцов. Любопытно, что «параллельной», но обратной по смыслу опции, в маркетплейсе «Беру!» нет. Если у востребованного товара остаётся лишь один продавец на площадке, автоматики, которая подняла бы цену на дефицит, не предусмотрено (на дефиците умеет зарабатывать входящее в группу компаний Яндекса «Такси», цены на поездки растут, если машин не хватает).