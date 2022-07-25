Американский стриминговый сервис Twitch, принадлежащий корпорации Amazon, наносит экономический ущерб неопределенному кругу блогеров, не позволяет им выводить деньги на счета российских банков и может блокировать «любого пользователя», руководствуясь законодательством «любого государства», утверждает Региональный общественный центр интернет-технологий в жалобе в ФАС. В РОЦИТ попросили ФАС возбудить против Twitch Interactive дело о нарушении антимонопольного законодательства и признать компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением. А также по итогам рассмотрения дела выдать Twitch предписание внести изменения в пользовательское соглашение и пересмотреть решения о блокировке аккаунтов.

Правила Twitch составлены таким образом, «чтобы создавать максимальную возможность для произвольных блокировок», считают в РОЦИТ. В правилах не указано, нарушение какого именно «действующего законодательства» является основанием для блокировки пользователя: из формулировки следует, что имеется в виду любой закон любого государства, говорится в документе. Также Twitch ограничивает конкурентоспособность российских стримеров, запрещая им монетизацию, указывает в письме Сагдатулин. При этом Twitch не позволяет вести параллельные трансляции сразу на нескольких платформах и плавно перейти стримерам на другую площадку, предварительно набрав на ней аудиторию, добавил директор РОЦИТ. Также стримеры на Twitch фактически должны самостоятельно выявлять и пресекать нарушения правил зрителями, то есть несут ответственность за действия третьих лиц, подчеркнул директор РОЦИТ. В середине июля РКН потребовал от twitch удалить информацию о боевых действиях на Украине, которую ведомство считает недостоверной, столкнулся с сопротивлением платформы (или вообще нежеланием общаться), в результате чего требует пометить выдачу с сайта Twitch в поисковиках как выдачу компании нарушающей российское законодательство.