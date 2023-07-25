Госдуме предложено запретить регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Это следует из проекта поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», подготовленных депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным. Поправки опубликованы в электронной базе законопроектов парламента 20 июля вместе с положительным заключением комитета Госдумы по информационной политике, подписанным его руководителем Александром Хинштейном. В поправках предусмотрено только четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона российского оператора связи, через единый портал «Госуслуг» (систему ЕСИА), через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов и владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юрлицо с иностранным владением менее 50%. Под «иной информсистемой» подразумеваются российские сервисы, например «В контакте», или почта на российских сервисах, например mail.ru, пояснил Хинштейн. Регистрироваться с помощью электронных почтовых адресов иностранных сервисов будет нельзя, добавил депутат. Он уточнил, что эта законодательная новелла обсуждалась с бизнесом (с каким конкретно, Хинштейн не пояснил).

Будут ли ограничения по способам регистрации касаться сайтов только из реестра новостных агрегаторов (в него входят социальная сеть «В контакте», агрегаторы новостей «Рамблер» и «Дзен») или сайтов из реестра организаторов распространения информации (ОРИ, включает соцсети и мессенджеры), в документе не указано. Из текста законопроекта следует, что это касается любых владельцев сайтов, которые занимаются авторизацией пользователя, пояснил адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Виктор Рыков. Санкции для владельцев интернет-ресурсов, которые не обеспечат возможность регистрации перечисленными способами, в поправках не предусмотрены. Не совсем ясно из поправок, возникает ли такая же обязанность, если авторизация носит добровольный характер и проводится, например, для получения новостной рассылки или для лучшей персонализации доступа (например, сохранение личной истории поиска), отмечает Рыков. «Думается, что в таких случаях требование к пользователю предоставить номер телефона или доступ учетной записи на «Госуслугах» могло бы трактоваться как излишнее с точки зрения обработки персональных данных», – считает он. Вероятно, обязательность идентификации пользователя следовало бы проводить не по самому факту наличия функций авторизации на сайте, а скорее по ее целям, говорит юрист.