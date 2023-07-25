Госдума приняла во втором чтении поправку к законопроекту о новостных агрегаторах. "Она вводит требование к российским сайтам и приложениям исключить возможность авторизации при помощи зарубежных сервисов", формулирует автор поправки Антон Горелкин, зампред комитета ГД по информполитике, председатель правления РОЦИТ.

Мы считаем, что идентификатор российских пользователей должен быть привязан к российскому номеру телефона, электронной почте в доменах .ru и .рф, «Госуслугам» или биометрии.

Принятие во втором чтении означает высокую вероятность принятия законопроекта. А оно, в свою очередь, означает, что для высказывания своего мнения в комментариях к материалам российских СМИ и других медиа гражданин России должен быть идентифицирован.

Всего поправок к законопроекту было принято десять.

Кроме того, Дума во втром чтении приняла законопроект Горелкина о рекомендательных технологиях и 17 поправок к нему.

Его главная цель – сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях. Мой законопроект обязывает владельцев ресурсов, которые используют рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила их работы. Они должны содержать описание механизма рекомендаций и сведений, которые он собирает и использует, с указанием источника их получения. Сегодня граждане подвергаются дискриминации со стороны цифровых платформ, которые применяют рекомендательные алгоритмы не столько для повышения пользовательского опыта, сколько для сбора данных, которые потом используются в самых разных целях (в том числе становятся предметом купли-продажи). В окончательной редакции законопроект призван ликвидировать эту дискриминацию. Следить за соблюдением прав граждан будет Роскомнадзор: документ предусматривает инструментарий для воздействия на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство, – вплоть до блокировки. Планируется, что регулятор получит возможности для воздействия на тех, кто при помощи рекомендательных алгоритмов умышленно нарушает законодательство РФ и не реагирует на предупреждения. Также рассчитываю, что законопроект заставит разработчиков более ответственно относиться к применению ИИ-технологий, которые также используются для формирования рекомендаций. По сути, это будет первый российский законопроект, направленный на регулирование продукта, созданного искусственным интеллектом.

Ещё Горелкин намеревается сделать прозрачным рынок российского хостинга: