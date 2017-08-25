«Тинькофф Банк» подал иск к компании ООО «Развитие», Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину. Две недели назад YouTube-канал Nemagia опубликовал ролик с парой «видеоблогеров» в кадре, которые 44 минуты иронизировали над основателем банка — Олегом Тиньковым. А неделю назад основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков обвинил в организации пиар-атаки видеоблогеров на его компанию — «Альфа Групп». В сегодняшнем иске, в качестве ответчиков, Тиньков ограничился бизнесом видеоблогеров и героями в кадре. Структуры «Альфа Групп» в иск не попали. Представитель банка объяснил «Ведомостям», чего добивается «Тинькофф»:

[…] те, кто поливает грязью «Тинькофф банк», поливают грязью 6 млн его клиентов и 15 000 сотрудников по всей России. «А мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов. Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону».

Управляющий партнер «Коллегии медиа юристов» Федор Кравченко видит слабую перспективу иска, если банк будет бороться с оскорбительным тоном ролика. Однако, в комментарии «Ведомостям», Кравченко подчеркнул, что «Тинькофф банк» может потребовать возмещения убытков, которые можно будет доказать. Например, это может быть подтверждённый отток вкладов, или расходы «Тинькофф банка» на восстановление деловой репутации.