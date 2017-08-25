Венчурный фонд АФК «Система» Sistema Asia Fund инвестировал с партнерами $7 млн в разработчика маркетинговой платформы для ресторанов Mobikon, который работает в Индии и Юго-Восточной Азии, пишет «Коммерсантъ». Вклад фонда составил $2 млн. Mobikon направит полученные инвестиции на развитие в Индии и Юго-Восточной Азии, расширение команды и партнерства. В Sistema Asia Fund оценили рынок CRM-систем для общепита в Индии и Юго-Восточной Азии в $2 млрд.