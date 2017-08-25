Роскомнадзор не будет преследовать компанию «Эксист-М» бывшего акционера Exist Владислава Доморацкого за нарушение законодательства по защите персональных данных. Весной этого года бренд Exist выкупили структуры гендиректора транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгении Назаровой. Бывший акционер Exist Владислав Доморацкий запустил свой проект — компанию «Эксист-М» (бренд IsNext).

25 мая два читателя «Роем!» рассказали, что IsNext начал рассылать своим клиентам базу покупателей с email и телефонами. Вечером того же дня «Эксист-М» прислала в редакцию сообщение, опровергающее утечку, якобы рассылка была организована компанией «А+А Эксист Инфо» (управляет Exist), чтобы дискредитировать конкурента.

Игорь Доренков, назвающий себя клиентом «А+А Эксист Инфо» и «Эксист-М», обратился в Роскомнадзор с жалобой относительно незаконного распространения свих персональных данных. Из ответа ведомства (есть в распоряжении редакции) следует, что надзорное ведомство приняло решение не возбуждать дело.