Content Review подготовило исследование по тарифам на мобильную связь в регионах России. Средняя стоимость минимального пакетного тарифа, включающего голосовую связь и мобильный интернет от 1 гигабайта, составила 268,5 рублей. Подорожание среднего тарифа по сравнению с октябрем 2016 года составило 15%.

Среди регионов с самой дорогой связью оказались: Брянская область, Республика Дагестан и Ивановская область. Дешевле всего сотовая связь в Ямало-Ненецком АО, Москве и Тюмени. При расчете индекса доступности связи учитывалась средняя заработная плата жителей региона и средний тариф среди операторов, оказывающих услуги связи в регионе.