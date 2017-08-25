Content Review подготовило исследование по тарифам на мобильную связь в регионах России. Средняя стоимость минимального пакетного тарифа, включающего голосовую связь и мобильный интернет от 1 гигабайта, составила 268,5 рублей. Подорожание среднего тарифа по сравнению с октябрем 2016 года составило 15%.
Среди регионов с самой дорогой связью оказались: Брянская область, Республика Дагестан и Ивановская область. Дешевле всего сотовая связь в Ямало-Ненецком АО, Москве и Тюмени. При расчете индекса доступности связи учитывалась средняя заработная плата жителей региона и средний тариф среди операторов, оказывающих услуги связи в регионе.
Значительные затраты на строительство сети приходится на зарубежное оборудование, стоимость которого напрямую зависит от курса рубля. Избежав резкого повышения тарифов в 2014 году, операторы постепенно увеличивают стоимость услуг. Несмотря на повышение средних тарифов, связь в России остается одной из самых дешевых в мире, пишут авторы исследования.
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За чьи деньги исследователи проводили исследования?