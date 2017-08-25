Глава Samsung Group Ли Чже Ён приговорен судом центрального округа Сеула к пяти годам тюрьмы за хищения, взятничество (размер взятки составил около $6,38 млн), сокрытие активов и лжесвидетельство, сообщает Yonhap. Суд постановил, что Ли также собирался дать взятку в $38 млн, чтобы государство одобрило слияние двух дочерних компаний Samsung на нужных ему условиях так, чтобы он смог усилить свой контроль за всей группой. Защита предпринимателя планирует обжаловать приговор.