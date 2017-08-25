Медиахолдинг «Газпром-медиа» приостановил участие в проекте запуска единой интернет-витрины телеканалов — российского аналога сервиса Hulu, рассказали RNS два топ-менеджера российских медиакомпаний и подтвердили еще четыре источника на медиарынке. Ранее сообщалось, что запуск платформы для монетизации видеоконтента в интернете обсуждают крупнейшие российские телехолдинги: «Национальная медиа группа», ВГТРК, «Первый канал», «СТС Медиа» и «Газпром-медиа». В апреле 2017 года источники на медиарынке сообщали, что участники альянса предложили «Яндексу» присоединиться к проекту, который перезапустил весной 2017 года трансляции эфиров «Первого Канала», РЕН ТВ, НТВ и других на страницах «Яндекса», но продолжения история пока не получила.

По одной из версий, единая витрина как таковая не нужна «Газпром-медиа», у которого есть собственные каналы монетизации контента. Другой источник говорит, что представители «Газпром-медиа» предлагали использовать в реализации проекта платформу и плеер Pladform, в которых «Газпром-медиа» выкупил треть в прошлом году, но функционал Pladform устроил других участников альянса.

Ранее гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко в интервью «Коммерсанту» говорил о том, что единая витрина медиахолдингов должна быть реализована на одной технологической платформе (холдинг владеет долей платформы Pladform), а государство должно преследовать тех, кто будет пытаться ее обойти.