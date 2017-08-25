Два основателя торрент-трекера The Pirate Bay выплатят музыкальным лейблам $477 000 в качестве компенсации за нарушение авторских прав, пишет TorrentFreak. В ноябре 2011 года Международная ассоциация производителей фонограмм (IFPI), которая представляет интересы музыкальных лейблов, подала иск в суд Хельсинки на The Pirate Bay. Ассоциация потребовала, чтобы представители сайта прекратили незаконное распространение музыки и выплатили им компенсацию за причиненный ущерб.