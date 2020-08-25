Основой долгосрочной стратегии Qiwi станет работа с самозанятыми и с компаниями, которые их задействуют («например, с таксопарками, со сборщиками металлолома»). Так и не проданный «Рокетбанк» разберут на технологические «запчасти» и интегрируют в сервисную платформу.

Своим конкурентным преимуществом на этом рынке Qiwi считает готовность решать нишевые, в том числе слишком мелкие для крупных игроков, проблемы самозанятых и бизнесов в разных сегментах. В частности, компания оценивает вариант «представить лайтовые кредитные продукты для некоторых ниш». Ожидается, что выручка от этого направления будет расти «double-digit, то есть не меньше 10%, а лучше, конечно, больше».