Основой долгосрочной стратегии Qiwi станет работа с самозанятыми и с компаниями, которые их задействуют («например, с таксопарками, со сборщиками металлолома»). Так и не проданный «Рокетбанк» разберут на технологические «запчасти» и интегрируют в сервисную платформу.
Своим конкурентным преимуществом на этом рынке Qiwi считает готовность решать нишевые, в том числе слишком мелкие для крупных игроков, проблемы самозанятых и бизнесов в разных сегментах. В частности, компания оценивает вариант «представить лайтовые кредитные продукты для некоторых ниш». Ожидается, что выручка от этого направления будет расти «double-digit, то есть не меньше 10%, а лучше, конечно, больше».
Сам этот рынок растущий, большой и перспективный. Есть разные оценки, например, что у нас 16—17 миллионов самозанятых. При этом официально их пока 700 с лишним тысяч.
Кроме того, есть так называемая новая экономика, которая активно развивается: блогеры, стримеры, веб-мастера. И размер этой экономики будет, скорее всего, расти вместе с ростом технологий, появлением новых поколений и желанием людей зарабатывать как-то по-другому. И для этих новых сегментов тоже мы можем создавать продукты и сервисы, которые будут востребованы. Рассчитываем, что будем где-то быстрее, чем другие участники рынка.
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Qiwi решил остаться в нише онлайн хипстеров и всяких сомнительных личностей. Выдавать кредиты подобной публике примерно также рискованно, как и в МФО. Другое дело брать комиссию за платежи и плату за обслуживание — это в Киви умеют, как и закрывать счета по своему усмотрению с присвоением остатков.