Забаненный навсегда в ВК пользователь спросил у поддержки о причинах бана. Агент ответил, что «профиль заблокирован за распространение запрещенных материалов», которое пользователь осуществил, проголосовав в опросе.

Это согласуется с пунктом 6.3.4. Правил ВКонтакте, запрещающим «загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию», которая содержит запрещённые на платформе материалы (призывы к насилию, экстремизм, суициды, наркотики и т. д. )

Пресс-служба ВКонтакте уточнила для Roem.ru, что причина всё же не в опросе.

ВКонтакте не блокирует пользователей за голосование в опросах. В данном случае речь идёт о неверной формулировке. Страница была заблокирована за создание опроса с оскорблением по религиозному признаку, а также за систематические публикации оскорбительного контента по национальному и религиозному признаку.

Подобная блокировка может вызывать недоумение у пользователей, но направлена скорее на защиту их интересов: в России регулярно наказывают людей за репосты, комментарии или даже действия, которых они не совершали, в связи с запрещённым контентом в соцсетях.

20 августа 2020 года Московский областной суд признал законным решение Воскресенского городского суда, который 8 июля арестовал на пять суток активиста Алексея Холкина за возбуждение ненависти к социальной группе «госслужащие»

Его отметили в посте с видеороликом, где критиковали властей. Холкин утверждал, что пост из-за отметки появился у него в профиле, откуда он его убрал, как только заметил.

На прошлой неделе ВКонтакте сообщила, что тестирует нейросеть «для автоматического распознавания материалов с хейтспичем — враждебными высказываниями. Среди них — проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний.»