Центробанк показал планы по реформированию платёжного рынка и лицензирования организаций. Они предполагают расширение возможностей нефинансовых организаций по работе с платежами граждан, а также расширение возможностей финансовых организаций по оказанию услуг.

Регулятор представил доклад, где «предлагает обсудить расширение возможностей по совмещению видов деятельности на финансовом рынке». Это повысит на рынке конкуренцию и увеличит доступность финансовых услуг.

Расширение возможностей по совмещению видов деятельности позволит начать на финансовом рынке переход к регулированию по видам деятельности. Финансовые организации

смогут осуществлять новые виды деятельности без необходимости создавать для этого отдельные юридические лица. При этом регулирование сходных по экономической природе видов деятельности будет единым и риск-ориентированным. Банк России предлагает приоритетно реализовать инициативы, связанные с совмещением комплементарных видов деятельности и видов деятельности со схожими базовыми рисками. Такие инициативы позволят в наибольшей степени улучшить качество и доступность финансовых услуг для российских граждан и бизнеса.

Эксперты Ведомостей увязали инициативу Центробанка с недавней акцией Wildberries по снижению издержек бизнеса богатейшей женщины России на банковские комиссии:

В России проводить платежи и переводы могут банки или небанковские кредитные организации. Центробанк предлагает дать нефинансовым и небанковским финансовым организациям право инициировать переводы от имени клиентов — составлять с их согласия распоряжения и направлять их в банки, где открыты счета. А также эти переводы осуществлять — агрегировать безналичные платежи, обеспечивать функцию эквайринга (прием платежей по карте), открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними. К предоставлению платежных услуг уже проявили интерес микрофинансовые компании, брокеры, интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты, рассказал журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, нефинансовые игроки хотят, чтобы клиенты у них не только что-то приобретали, но и проводили через них платежи — это снизит издержки. Высокие издержки компаний на прием банковских карт — давняя проблема, которую своей реформой надеется решить ЦБ. Когда клиент платит картой, банк берет за это эквайринговую комиссию. Основная ее часть — межбанковская комиссия, или интерчейндж, — устанавливается платежной системой. Ее банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 0,3−3,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Чем выше интерчейндж, тем дороже для торговой точки стоит прием карты. Российские ритейлеры несколько лет борются за снижение стоимости приема карт, а платежные системы — за доходы банков, чтобы те могли больше вкладывать в карточный бизнес. В 2019 г. спор дошел до президента: продавцы пожаловались, что за прием карт с них берут слишком много, и Владимир Путин назвал это «квазиналогом» на бизнес. 16 августа крупнейший российский маркетплейс Wildberries и вовсе предложил покупателям доплачивать 2% за прием карт Visa и Mastercard либо расплатиться картой российской платежной системы «Мир», провести платеж через Систему быстрых платежей (СБП) или Sberpay (сервис Сбербанка). В компании уточняли, что не вводили дополнительные комиссии, а предоставили скидки при оплате российскими платежными системами.

ЦБ заведёт «институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ)» и оформит его законодательно, организации должны будут войти в соответствующий реестр, но им не надо будет получать банковскую лицензию. К организациям будут требования по размеру активов (пока неизвестно, какие), по противодействию отмыванию денег, по квалификации руководства, по финансовой устойчивости. Будут похожие на требования к банкам и финансовым сервисам критерии управления рисками, информационной безопасностью, технологической устойчивостью, раздением на счетах средств клиентов и других денег. Все эти меры должны подорвать монополию Сбербанка на платёжном рынке: 66% используемых для платежей карт в стране выпущены им. ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Газпромбанк собрали вместе около 23% от общей эмиссии и объема эквайринга.

В Яндексе потенциальными нововведениями довольны, хотя компания в прошлом году купила банк (как Wildberries и Ozon).

Совмещение видов деятельности позволит финансовым сервисам превращаться в «экосистемы» и оказывать, например, одновременно услуги страхования, управления пенсионными накоплениями, ритуальные и медицинские услуги. Правда, тут в Центробанке видят риски: