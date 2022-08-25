Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест», на счетах которого сейчас находится порядка 1,3 млрд руб., для разработки отечественного игрового движка. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился с таким предложением в июле. В «Ростехе», представляя проект, заявляли, что движок нужен не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования.
За полтора месяца до предложения господина Чемезова проблема отсутствия у российских игровых разработчиков своего движка обсуждалась на закрытой встрече, которую администрация президента провела с участниками отрасли. Игровая разработка в основном ведется на Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен в силу санкций. В Ростехе говорят, что объем инвестиций в проект оценивается на уровне 5–6 млрд руб., выпуск первой версии движка, приспособленной для разработки полноценных продуктов, займет от двух до трех лет, а затраты окупятся в течение пяти-семи лет.
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Нанять хакеров дешевле стоит.
А чем хакеры помогут?
Уволокут какой-то чужой движок?
Так это не вещь в себе, её поддерживать и развивать надо, инструменты разработки тоже
Или хакеры должны как Штирлицы, время от времени заходить, по хозяйски открывать репу и брать актуальные версии всего что нужно, ибо всё равно их никто и ничто не остановит и доказать ничего будет нельзя?
У нас есть прекрасный Unigine, пусть пользуются им, распильщики недоделанные.