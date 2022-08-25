«Ростеху» отказали в особой поддержке игрового движка


Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест», на счетах которого сейчас находится порядка 1,3 млрд руб., для разработки отечественного игрового движка. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился с таким предложением в июле. В «Ростехе», представляя проект, заявляли, что движок нужен не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования.

За полтора месяца до предложения господина Чемезова проблема отсутствия у российских игровых разработчиков своего движка обсуждалась на закрытой встрече, которую администрация президента провела с участниками отрасли. Игровая разработка в основном ведется на Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен в силу санкций. В Ростехе говорят, что объем инвестиций в проект оценивается на уровне 5–6 млрд руб., выпуск первой версии движка, приспособленной для разработки полноценных продуктов, займет от двух до трех лет, а затраты окупятся в течение пяти-семи лет.

Добавить 3 комментария

Осталось 3000 символов
Важное
Обсуждаемое