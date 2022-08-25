Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест», на счетах которого сейчас находится порядка 1,3 млрд руб., для разработки отечественного игрового движка. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился с таким предложением в июле. В «Ростехе», представляя проект, заявляли, что движок нужен не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования.

За полтора месяца до предложения господина Чемезова проблема отсутствия у российских игровых разработчиков своего движка обсуждалась на закрытой встрече, которую администрация президента провела с участниками отрасли. Игровая разработка в основном ведется на Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен в силу санкций. В Ростехе говорят, что объем инвестиций в проект оценивается на уровне 5–6 млрд руб., выпуск первой версии движка, приспособленной для разработки полноценных продуктов, займет от двух до трех лет, а затраты окупятся в течение пяти-семи лет.