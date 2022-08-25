У Роспотребнадзора есть претензии к продаже на Wildberries капсул и инъекций с витамином D3. Как утверждает ведомство, он опасен для человека, если употреблять в «неконтролируемых количествах». Но даже обычная поваренная соль опасна, если попадет в организм в большом количестве. В Роспотребнадзоре же считают, что администрация маркетплейса не следит за дозировками D3, и на основании этого требует закрыть весь раздел с витаминами и пищевыми добавками.

При этом витамин можно купить в аптеках. И тоже в любом количестве, отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов:

директор по развитию аналитической компании RNC Pharma «Где продавцы контролируют количество проданных витаминов? В аптеке контролируют? Нет. Приходит человек. Препарат или БАД безрецептурный. Кто следит за его судьбой? Никто. Непонятно, почему такое пристальное внимание к маркетплейсам. Действительно, у нас есть много проблем, связанных с обращением БАДов, есть много белых мест в законодательстве, которые позволяют всевозможные злоупотребления допускать. Определенные негативные последствия для здоровья потребителя здесь могут быть. Это проблема не конкретно Wildberries, это проблема российского законодательства».