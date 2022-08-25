Рядовое дело о несостоятельности одной из компаний предыдущего владельца Forbes Александра Федотова привело к неожиданным последствиям: арбитражный управляющий добился отмены продажи Forbes, поскольку компания была продана слишком дёшево, за 500 000 рублей (компания была вся в долгах):

Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман заявил РБК, что компания считает решение суда ошибочным: «По неясным для нас причинам суд не принял во внимание факторы, существенным образом влияющие на исход дела». В числе таких факторов он указывает: суд посчитал сумму сделки нерыночной, «при этом проигнорировав тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании». «На момент покупки у АО «АС Рус Медиа» были существенные долги, размер которых превышал 364 млн руб., что было прямо зафиксировано в договоре купли-продажи акций», — указывает Озман. Кроме того, при новом собственнике для решения проблем с задолженностью АО подписало «целый пакет соглашений о реструктуризации налоговой задолженности с ФНС на сумму более 100 млн руб. и исполнила свои налоговые обязательства досрочно в течение полутора лет». Он также отмечает, что «Мусаев из своих личных средств и средств компании погасил все долги перед сотрудниками и подрядчиками и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 года»: «Игнорирование этого обстоятельства вызывает много вопросов. Мы уверены, что в апелляции данное недоразумение будет урегулировано»

Стоит отметить, что банкротство лиц, у которых были приобретены активы становится одним из самых рискованных вариантов развития событий в бизнесе: фактически у требований арбитражных управляющих нет срока давности, любая сделка с конфигурацией отличающейся от "вот компания, вот деньги за неё" становится предметом разбирательств, при этом суды крайне некритично относятся к запросам арбитражных управляющих.