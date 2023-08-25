Ритейлеры Ozon, O’Key и агрохолдинг «Русагро» получили листинг на Астанинской международной бирже еще в марте – июле, но торги их бумагами до сих пор не начались.Для Ozon и «Русагро» препятствием стал поиск маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, рассказали представители компаний. Маркетмейкеры – это профучастники с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами. Ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и т. д. Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме, говорит инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Никита Мурлейкин.

Представители «Русагро» и O’Key еще в марте объявили о допуске расписок к торгам на AIX и начале торгов до конца месяца. «Этот шаг нацелен на повышение ликвидности наших акций и диверсификацию базы инвесторов», – говорил тогда гендиректор O’Key Армин Бургер. Торги бумагами Ozon должны были стартовать 31 июля. Но с тех пор сделок не было ни по одной из этих расписок, следует из данных на сайте AIX. Расписки Ozon, «Русагро» и O’Key могли бы заинтересовать российских брокеров, которые работают на AIX, продолжает представитель биржи. Но из-за санкций они не могут выполнять функции маркетмейкера полноценно. Источник проблем – Euroclear, где все еще учитываются российские расписки, объясняет собеседник: бельгийский депозитарий «в полуручном режиме» проводит дополнительные проверки в отношении всех российских лиц и это создает риск задержки расчетов биржевых сделок, который AIX принять не может.