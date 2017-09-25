Пресс-службы многих министерств и госкомпаний включили в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы Telegram. Об этом сообщили «Ведомости». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что каналы мессенджера мониторятся для президента, хотя сам Песков считает, что в них «много шелухи». Мониторинг ведется, чтобы найти непроверенную или недостоверную информацию, поясняет собеседник из Кремля. По данным «Медиалогии», самыми популярными общественно-политическими каналами стали «Сталингулаг», «Варламов» и «Незыгарь».