Продажи российских разработчиков программного обеспечения (ПО) на внутреннем рынке восстановились в 2016 году и вырастут на 14−25% в 2017 году. Их зарубежные доходы растут с 2014 года на 11−13%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Руссофта». По итогам прошлого года основной прирост доходов отрасли стали обеспечивать продажи на внутреннем рынке, которые еще годом ранее резко сокращались. Также по словам издания, отечественные компании рассчитывают на существенный рост госконтрактов.