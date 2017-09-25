Московская биржа обсуждает возможность запуска торгов фьючерсным контрактом, базовым активом для которого будет выступать индекс биткойна, сообщило агентство RNS со ссылкой на презентацию торговой площадки. Исходя из этого документа, Московская биржа рассматривает в качестве возможного базового актива для нового фьючерса индекс NYSE Bitcoin Index, который рассчитывается Нью-Йоркской фондовой биржей, а также индексы Bitcoin Real Time Index и Bitcoin Reference Rate, провайдером которых является группа Чикагской товарной биржи.

Представитель Московской биржи сказал «Роем!», что позиция площадки на данный момент не изменилась:

Мы готовы организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту. На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты. Мы уже работаем над созданием инфраструктуры для таких торгов, в частности, платформы пост-трейдингового обслуживания криптоактивов, — уточнил он.

В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал журналистам, что Минфин предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.