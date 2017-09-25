Бывший вице-президент «Роснефти» Томас Хендель купил долю в компании «Новые облачные технологии» (НОТ), российском разработчике офисного софта, пишут «Ведомости». По данным ЕГРЮЛ, он приобрел 1,6% компании.

Долю Хенделю продал контролирующий акционер НОТ Андрей Чеглаков, который владеет 52,3% компании, сообщил изданию Чеглаков. Сумму сделки партнеры не раскрывают. Чеглаков добавил, что давно знаком с Хенделем, ещё со времён работы в Российско-немецком энергетическом агентстве (РНЭА). Хендель рассказал, что в развитии бизнеса НОТ участвовать не планирует, поскольку у компании опытный менеджмент, способный справиться без него.

Чеглаков, бывший вице-президент «Ростелекома», приобрел 40% НОТ в 2015 году и постепенно наращивал свою долю. В то время он говорил, что планирует привлечь на развитие бизнеса 3 млрд рублей из разных источников.