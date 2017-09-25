Mail.ru Group запустила собственный алгоритм распознавания лиц на фотографиях. В компании сказали «Роем!», что это разработка специалистов компании, к которой не привлекались никакие партнеры. Пока технологию планируется использовать в сервисе «Облако Mail.Ru», с ее помощью человек может искать фото нужных ему людей в своем собственном фотоархиве.

Облако перестает быть просто хранилищем контента, а становится умным помощником человека в сортировке и представлении этого контента в нужном месте и в нужное время. Распознавание лиц — только первый шаг к «умным сервисам», который мы делаем, — сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group.

Сейчас на российском рынке есть несколько решений по лицевой биометрии, наиболее известными являются решения VisionLabs, портфельной компании АФК «Система», а также NTechLab. Последняя разработала сервис FindFace, который позволяет искать человека на публичных фото во «ВКонтакте». По информации NTechLab, сейчас им пользуется около 1,2 млн человек.

В мае 2017 года создатель FindFace и сооснователь NTechLab Александр Кабаков стал руководителем нового направления для собственного контента и новых технологий Mail.ru Group. В Mail.ru Group не стали комментировать возможности использования распознавания лиц в будущем, уточнив, что «планы по интеграции с социальными сетями есть». Представитель компании уточнил, что решение по распознаванию лиц является собственной разработкой MRG.

Александр к данному проекту отношения не имел. Это собственная разработка команды Облака Mail.ru, — уточнил он.

Также на рынке существуют решения, позволяющие использовать данные распознавания лиц при анализе фото, хранящихся в частных облачных хранилищах, в таргетинге рекламы. К примеру такие алгоритмы могут зафиксировать, что конкретный пользователь есть на нескольких фото с определенным геотегом и ему может быть интересно предложение по авиабилетам.