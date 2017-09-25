«Мы сегодня договорились, что до конца года все основные мероприятия по отмене роуминга будут проведены», — сообщил журналистам глава антимонопольной службы Игорь Артемьев по итогам совещания с министром связи Николаем Никифоровым и представителями операторов. RNS передало объяснение руководителя антимонопольного ведомства: «Мы говорим о том, что внутрисетевого роуминга быть не должно, — отметил Артемьев. Часть работ будет продолжаться в первой половине 2018 года. Также речь идёт о постепенной отмене национального роуминга, но эта работа будет завершена позднее».

В середине июля ФАС потребовала от МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 ФАС уравнять цену роуминга на дешёвых и дорогих тарифах. По задумке антимонопольщиков цена роуминговых услуг должна была стать одинаковой на разных тарифах уже через 14 дней. Причём, как стало понятно через 2 недели, ФАС говорил о национальном роуминге, который сегодня, в конце сентября, намечен лишь к постепенной отмене.

Примечание: следует различать внутрисетевой роуминг , когда абонент звонит или выходит в сеть из сети своего же оператора , но за пределами своего домашнего региона. Вторая , национальная разновидность роуминга , предполагает , что в удалённом от домашнего регионе абонент соединяется через сеть любого российского оператора , но не через собственного.

В начале августа ФАС констатировала: «операторы должны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было» и завела дело на МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 за «установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге». Ещё через неделю ФАС назначила операторам новый срок для изменений цен внутрисетевому роуминга, им поручили ликвидировать «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках» — цены должны были измениться (формула не предполагает, что они должны были однозначно снизиться) до 15 декабря 2017 года. Сейчас Артемьев уточнил требования: «Мы договорились, что положение потребителя, а главный для него индикатор, конечно, цены, ни в коем случае не ухудшится. Это означает, что не придется платить больше», — передало слова руководителя ФАС агентство «Москва». И объяснил, как операторы спасут выпадающие доходы: «Мы будем способствовать снятию ненужных барьеров, потому что компании делают шаг навстречу потребителю и теряют определенные ресурсы. Мы постараемся от имени правительства помочь, чтобы они могли расширить свою деятельность, больше зарабатывать на обороте».