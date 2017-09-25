Разработчики AdBlock Plus представили фильтр, который позволит установить защиту от скрытых майнеров для расширения Adblock для браузеров Safari, Chrome, Firefox и Edge. Чтобы установить защиту, нужно скопировать «coin-hive.com/lib/coinhive.min.js» и в настройках добавить фильтр. Недавно появилась новость, что на популярных сайтах, в том числе — на The Pirate Bay, начали обнаруживать браузерные майнеры. По данным нового отчета «Лаборатории Касперского», в первые восемь месяцев 2017 года более 1,65 млн компьютеров стали жертвами атак вредоносных программ для майнинга. Кроме того, популярным инструментом киберприступников становится JavaScript-библиотека Coinhive.