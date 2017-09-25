Сбербанк запустит систему оценки кредитоспособности заемщиков по лайкам в соцсетях в 2018 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента Сбербанка Александра Ведяхина. Ведяхин отметил, что сейчас работает пилотный проект по психологическому скорингу, в котором принимает участие «ограниченная выборка» согласившихся клиентов.

«Сбербанк» купил у Mail.ru справочно-информационные услуги, сообщил в марте 2017 года CNews. Предоставлять справки ООО «Мэйл.ру» будет в ближайшие 3 года, стоимость контракта составит 549,3 млн рублей, выплаты будут проходить ежемесячно. Стороны не раскрыли суть услуг и содержание справок ни тогда, ни сейчас. Mail.ru Group принадлежат такие соцсети, как «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой Мир». В конце сентября Mail.Ru Group и компания Frank RG, специализирующаяся на исследованиях в финансовом секторе, рассказали, что они исследовали влияние психологического типа потребителя на его финансовое поведение. Возможно, что MRG удалось изучить профили 20 млн банковских заёмщиков.

Ведяхин рассказал «Ведомостям», что психометрический скоринг банка заработает на основе метода Михаила Козински. Обитателю Кембриджа, выходцу из Варшавы Михалу Козински, приписывают исследования, которые якобы позволили провести блестящую предвыборную кампанию Трампа и кампанию в поддержку Brexit (выхода Великобритании из ЕС). Обе кампании активно использовали в необходимых расчётах данные из соцсетей.